Simic: “Maldini grande persona e capitano. Prova amore per il Milan”

Dario Simic , ex difensore del Milan, ha elogiato Paolo Maldini sia come persona che come dirigente. Queste le dichiarazioni rilasciate a 'Milan TV'.

Simic su Maldini

"Paolo prima di tutto è una grande persona ed un grande capitano. Mi ha dato l'opportunità di lavorare al Milan come scout, di guardare tantissime partite e di vedere se ci sono nuovi talenti. Ho accettato, mi piaceva il progetto e tutto l'entusiasmo e l'amore che lui ha per questo club, come ce l'ho anche io. All'inizio di questo cammino in pochi si sarebbero aspettati che il Milan facesse le cose così in grandi. Ha fatto un capolavoro con un progetto ben chiaro e tanto amore per la squadra. Penso che tutti i giocatori arrivati al Milan siano migliorati, questo è un segno che si lavora bene e che siamo sulla buona strada per poter fare qualcosa anche in Europa".