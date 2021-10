Simic: “Il Milan fa un calcio moderno con calciatori moderni”

Dario Simic, ex difensore del Milan, ha parlato del rendimento dei rossoneri. Ecco perché quest'anno lo scudetto è possibile

Dario Simic, ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport', ha parlato del rendimento dei rossoneri. Ecco perché quest'anno lo scudetto è possibile: "Il Milan si è avvicinato tantissimo a quello che vogliono vedere i tifosi rossoneri. Se l'anno scorso lo scudetto era un sogno, quest'anno può crederci davvero perché ha una squadra all'altezza della lotta scudetto. Vedo una buona atmosfera, un'ottima sinergia tra tutte le componenti, giocatori, allenatore, società con Paolo Maldini in testa. I giocatori che sono arrivati si sono tutti dimostrati all'altezza del Milan, poi Pioli pensa a farli giocare bene. E anche gli altri allenatori dicono che giocare contro il Milan è difficile: fanno un calcio moderno con calciatori moderni". Le Top News di oggi sul Milan: il giusto premio per Leao, Ibra non ha dubbi sullo scudetto