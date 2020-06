Simic: “Ibrahimovic? Un grande giocatore che sta aiutando il Milan”

MILAN NEWS – Dario Simic, ex difensore rossonero dal 2002 al 2008, ha parlato in diretta Instagram con il giornalista Carlo Pellegatti. Simic si è soffermato su Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan.

“E’ un grande giocatore che sta aiutando tanto il Milan. Siamo stati a vedere un grande Milan che lottava per la Champions e per lo Scudetto – spiega Simic – ‘San Siro‘ è un grande stadio, ma non è facile giocarci perché la gente è stata abituata a vedere grandi campioni. La speranza è di rivedere presto il Milan in alto”. INTANTO GRAVINA HA PARLATO DELLA RIPRESA DELLA SERIE A, CONTINUA A LEGGERE >>>

