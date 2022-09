Silvestri non ha dubbi: “Donnarumma è il miglior portiere del mondo”

Marco Silvestri , portiere dell'Udinese, ha elencato quelli che, a suo avviso, sono i portieri migliori al mondo. Al primo posto la scelta cade su Gianluigi Donnarumma ; menzione anche per Mike Maignan , definito il migliore in Serie A. Queste le dichiarazioni rilasciate a 'DAZN'.

"Il primo è Gigio Donnarumma: è di livello superiore a tutti, non ce ne sono del suo livello. L'unico che se la gioca con lui, anche se è molto più grande di età, è Courtois: l'anno scorso ha fatto una stagione impressionante. Donnarumma e Courtois sono più o meno sullo stesso livello. Della Serie A? C'è Maignan, l'anno scorso ha fatto benissimo".