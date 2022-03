Signori: “Scudetto? In questo momento il Milan è favorito, ma…” | news

Beppe Signori, ex attaccante, ha rilasciato delle dichiarazioni sulla lotta scudetto in cui è coinvolto anche il Milan

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', Beppe Signori ha parlato della lotta scudetto. Queste le sue dichiarazioni: "Sono contento che quest'anno non ci sia una squadra che vince lo Scudetto a dieci giornate dalla fine. Sarà una lotta avvincente, in questo momento è ovvio che sia favorito il Milan anche se l'Inter deve recuperare una partita. Secondo me molto dipenderà anche dalle partite che si giocheranno con le squadre che lottano per l'Europa e con quelle che fanno lo stesso per non retrocedere".