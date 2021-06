Shevchenko: “Vorrei evitare l’Italia all’Europeo. Può vincerlo”

Andriy Shevchenko, ct dell'Ucraina, ha parlato dell'Europeo e della forza della Nazionale italiana. Ecco le sue dichiarazioni

Andriy Shevchenko, ct dell'Ucraina, ha parlato dell'Europeo e della forza della Nazionale italiana. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di 'Radio Anch'io Sport': "L'Italia è una grande Nazionale, una squadra che può vincere l'Europeo: per me sarebbe un grande successo se riuscissimo a passare il turno: gli azzurri sono avversari che vorrei evitare, perché hanno una bella proposta di calcio e sono guidati da un grande allenatore. Il calcio si muove soprattutto con le nuove regole, il VAR ha aiutato molto la sua crescita, è stato utile per addetti ai lavori e spettatori. Meglio incontrare subito l'Olanda nel girone all'Europeo? Ci sono anche Austria e Macedonia con noi, non ci sono avversari dal rendimento scontato nel calcio di oggi e sarà difficile affrontarle".