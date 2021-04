Shevchenko svela: “Con Galliani ho giocato una gara orribile…”

Andrij Shevchenko, ex attaccante del Milan, nell'intervista rilasciata a "7" ha parlato anche di Adriano Galliani e Ariedo Braida

Andrij Shevchenko, ex attaccante del Milan, ora commissario tecnico dell'Ucraina, ha rilasciato una bellissima intervista a "7". Shevchenko ha svelato anche un retroscena relativo a Adriano Galliani e Ariedo Braida: "Arrivai al grazie ad Ariedo Braida. Lui vide qualcosa in me che non sapevo neppure di avere. Quando portò Galliani in Ucraina per vedermi, giocai una partita orrenda, ma lui mi difese. E quando venne a casa mia per convincermi a firmare, mi diede una maglia rossonera con sopra il mio nome. "Ci vincerai il Pallone d'oro, con questa" mi disse. Io e mio padre ci mettemmo a ridere. Aveva ragione lui".