Shevchenko: “Superlega? Ideato da persone che non capiscono il calcio”

Intervistato dal 'Times', Andriy Shevchenko ha speso delle parole sulla Superlega. Queste le dichiarazioni dell'ex attaccante del Milan: "Per i veri tifosi, non importa se la loro squadra gioca in Serie C, Bundesliga o Premier League. Sognano e vivono la loro passione, trasmettendola ai propri figli, generazione dopo generazione. Per questi e mille altri motivi, quella follia egoistica chiamata Superlega è stata spazzata via in soli due giorni. Innanzitutto dalla furia dei tifosi. Da gente che vive il calcio dalla mattina alla sera. Da persone che vanno a dormire e si svegliano pensando: 'Quando è la prossima partita?'. Le stesse persone che dormono con le magliette della loro squadra e indossano con orgoglio le sciarpe delle loro squadre al lavoro".