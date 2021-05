Shevchenko: “Rigore Manchester? Era la nostra finale, non potevo sbagliare”

Andriy Shevchenko, ex attaccante del Milan, ha ricordato le sensazioni sui match contro l'Inter e sul rigore di Manchester nell'edizione 2002/2003 di Champions League

Andriy Shevchenko, ex attaccante del Milan, ha ricordato le sensazioni sui match contro l'Inter e sul rigore di Manchester nell'edizione 2002/2003 di Champions League. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'Tutti Convocati': "I giorni prima delle semifinali con l’Inter si sentiva che la gente viveva in modo diverso, come se stesse arrivando qualcosa di grande. Vorrei rivivere quei momenti, sono belli nel calcio...".