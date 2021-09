Shevchenko: “Pioli ha rigenerato il Milan. Maldini, ottimi acquisti”

Andriy Shevchenko, ex attaccante del Milan, ha parlato di Stefano Pioli, Paolo Maldini e dei loro meriti nei successi dei rossoneri

Andriy Shevchenko, ex centravanti del Milan, ha parlato in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola della squadra rossonera. Interrogato sul progetto di crescita del club rossonero, in continua evoluzione dall'ottobre 2019 ad oggi, Shevchenko ha commentato quanto segue.