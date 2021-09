Shevchenko: “Milan, Giroud lotta per la squadra: darà tanto”

Andriy Shevchenko, ex attaccante del Milan, ha parlato dell'arrivo in rossonero di Olivier Giroud, un passato nell'Arsenal e nel Chelsea

Andriy Shevchenko, ex centravanti del Milan, ha parlato in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola della squadra rossonera. Interrogato sulla bontà dell'acquisto di Olivier Giroud, centravanti francese classe 1986 ex Chelsea, nell'ultimo calciomercato estivo, Shevchenko ha replicato quanto segue.