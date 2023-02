Shevchenko: “Il Milan mi ha formato come persona e come calciatore”

Andriy Shevchenko, ex attaccante del Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito al suo passato con la maglia rossonera

Intervistato da 'Sky Sport', Andriy Shevchenko ha rilasciato delle dichiarazioni sul suo passato al Milan. Queste le parole dell'ex attaccante: "Sono arrivato al Milan da ragazzino. Il Milan mi ha dato tanto e mi ha formato come persona e come calciatore. I tempi del Milan erano fantastici. I tifosi hanno tanti meriti ed erano fantastici. Il loro supporto ed entusiasmo è sempre rimasto nel mio cuore".