Shevchenko: “Milan, è l’Inter la principale rivale per il titolo”

Andriy Shevchenko, ex attaccante del Milan, vede nell'Inter di Simone Inzaghi la principale antagonista del Diavolo nella corsa al primato

Andriy Shevchenko, ex centravanti del Milan, ha parlato in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola della squadra rossonera. Interrogato su chi possa essere il principale avversario del Diavolo nella corsa allo Scudetto, Shevchenko ha risposto: "L'Inter, che ha cambiato molto ma resta competitiva. E poi il Napoli, la Roma, la solita Juventus. È partita male, ma sa sempre come rialzarsi. Vedo grande equilibrio: sarà ancora più bello anche per questo". Leggi qui l'intervista integrale di Sheva >>>