Shevchenko: “Milan con la coppia Ibrahimovic-Giroud? Certo che sì!”

Andriy Shevchenko, ex attaccante del Milan, ha parlato della possibilità che giochino insieme Zlatan Ibrahimovic ed Olivier Giroud

Andriy Shevchenko, ex centravanti del Milan, ha parlato in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola della squadra rossonera. Interrogato sulla possibilità che il Diavolo possa giocare con la coppia d'attacco composta da Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud, Shevchenko ha detto: "Certo che sì! Stefano Pioli troverà la soluzione migliore". Leggi qui l'intervista integrale di Sheva >>>