Shevchenko: “Mia madre e mia sorella sono sotto assedio” | News

Andriy Shevchenko, ex attaccante del Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito a quanto sta accadendo in Ucraina

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport News', Andriy Shevchenko ha rilasciato delle dichiarazioni in merito a quanto sta accadendo in Ucraina. Queste le dichiarazioni dell'ex attaccante del Milan: "Mia madre e mia sorella sono sotto assedio. Ora hanno ospitato alcune persone che si sono trasferite con loro, che erano in condizioni terribili. Venivano da Bucha, in cui non c'è cibo, non c'è elettricità. Sono amici di mia sorella e da cinque giorni vivevano sottoterra in un seminterrato. Ci sono stati terribili bombardamenti in quella zona. Conosco bene queste città e sono state completamente distrutte. Non sono rimasti edifici. Andavo a Bucha per allenarmi quando ero un giovane giocatore. È terribile. I corridoi umanitari sono stati attaccati dai soldati russi. Se mia madre e mia sorella cercassero di andarsene, penso che sarebbe più pericoloso per loro".