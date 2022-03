Shevchenko: “Ringrazio l’Italia perché è molto vicina all’Ucraina”

L'ex attaccante del Milan Andriy Shevchenko continua a mandare messaggi di pace vista la grave situazione attuale in Ucraina

Il suo messaggio a San Siro prima del derby di Coppa Italia tra Milan e Inter ha fatto emozionare tutti. Andriy Shevchenko sta facendo davvero di tutto per cercare di fermare una guerra che sta distruggendo la sua nazione. L'ex attaccante del Milan è intervenuto anche al 'TG1' per esprimere i suoi sentimenti attuali e ringraziare l'Italia per il sostegno. Queste le dichiarazioni: "Voglio ringraziare l'Italia perché è molto vicina al mio Paese. Per me è molto bello vedere un popolo che difende i nostri diritti. Noi vogliamo essere liberi e avere la nostra terra. Per questo sono orgoglioso di vedere come la gente si stia difendendo in Ucraina".