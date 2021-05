Shevchenko: ‘Istanbul? Fu Maradona a dirmi di non pensarci più” | News

Le ultime notizie sul Milan. Shevchenko, ex attaccante del Milan, ha raccontato un aneddoto relativo alla finale persa contro il Liverpool

Tra i tanti successi raggiunti con la maglia del Milan, Andrij Shevchenko, purtroppo, è stato protagonista in negativo anche nella finale persa ad Istanbul contro il Liverpool. Ospite a 'Che Tempo Che Fa', programma condotto da Fabio Fazio, l'ex attaccante rossonero ha rivelato un curioso aneddoto. "Mi svegliavo di notte, non potevo credere che sia successo una cosa così. Ancora oggi non ci credo. Nello sport, però, ci sono cose da accettare, non possiamo controllare tutto. Fu Maradona a dirmi di dimenticare Istanbul, ci incontrammo a Milano e feci una chiacchierata con lui".