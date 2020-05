Shevchenko, incubo Dudek: “Non riesco a rivedere quella parata”

NEWS MILAN – Andriy Shevchenko, commissario tecnico dell’Ucraina e ex giocatore del Milan, è stato intervistato in diretta Instagram dal giornalista Carlo Pellegatti. Shevchenko ha ricordato l’incredibile finale Milan-Liverpool 3-3 del 2005 vinta dagli inglesi ai calci di rigore, soffermandosi in particolar modo sull’assurda parata di Dudek ai tempi supplementari.

"Quella parata di Dudek contro di me in Milan-Liverpool? Non riesco ancora a vedere quella parata perchè non riesco a spiegarmi come sia riuscito a prendere il mio tiro – spiega Shevchenko. Questi però sono momenti che fanno parte del calcio".

