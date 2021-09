Shevchenko: “Il Milan mi piace: proverà a vincere lo Scudetto”

Andriy Shevchenko, ex attaccante del Milan, ha parlato della squadra di Stefano Pioli e delle sue ambizioni stagionali. Le sue dichiarazioni

Andriy Shevchenko, ex centravanti del Milan, ha parlato in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola della squadra rossonera. Interrogato su cosa l'abbia colpito di più dei rossoneri di Stefano Pioli, Shevchenko ha risposto: "L'essere una squadra viva, con un gran bel ritmo. Una squadra piacevole da vedere, che gioca con facilità e che altrettanto facilmente riesce a costruire ottime azioni. Crea, gioca in verticale, prova sempre a controllare, ha tante soluzioni. Mi piace, sarà lì fino alla fine per provare a vincere lo Scudetto". Leggi qui l'intervista integrale di Sheva >>>