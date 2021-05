Shevchenko: “Il Milan è casa mia. Vorrei tornare prima o poi” | News

Andrij Shevchenko, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport. Shevchenko ha parlato di un possibile futuro al Milan

Andrij Shevchenko, ex attaccante rossonero, ha rilasciato un'intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Shevchenko, tra le tante cose, ha ha parlato di un possibile futuro al Milan: "Il Milan è casa mia, vorrei tornare prima o poi e se ci saranno le possibilità le coglierò. Ma stiamo parlando del futuro. Adesso ho l’Ucraina da condurre al meglio e Pioli una squadra che lo segue e che deve portare in Champions". Intanto il Milan pensa al rinnovo di Donnarumma: spunta una maxi commissione per Raiola.