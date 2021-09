Shevchenko: “Futuro? C’è qualche proposta da valutare” | News

Andriy Shevchenko, ex calciatore del Milan ed ex c.t. dell'Ucraina, ha parlato del suo futuro: ecco le sue parole

Intervenuto ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport', Andriy Shevchenko ha parlato del suo futuro. Queste le parole dell'ex numero 7 del Milan. "Mi guardo intorno. C'è qualche proposta da valutare. Nel frattempo vedo partite, prendo informazioni, studio. Andrò in Inghilterra, Spagna, Germania. Non mi fermo qui, vedremo quello che arriverà". Ecco le top news di oggi sul Milan: le parole di Shevchenko, Scaroni e non solo.