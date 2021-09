Shevchenko: “E’ un girone difficile, ma il Milan potrà lottare per vincere”

Andriy Shevchenko, ex rossonero, ha rilasciato delle dichiarazioni nei confronti del Milan, impegnato questa sera contro il Liverpool

Su Milan-Lazio : "E' bellissimo aver visto il Milan allo stadio e il primo tempo con la Lazio in cui la squadra ha giocato con aggressività".

Cos'è per lui il Milan : "Questa maglia e questo stadio e questi tifosi sono dentro al mio cuore. Tornare qua è sempre un'emozione particolare".

Sul girone di Champions League: "Giustamente è un girone difficile ma anche per le altre squadre. Penso che il Milan potrà lottare per vincere questo girone ma non succederà niente se il Milan dovesse uscire. E' un girone equilibrato e da questo girone i giocatori potranno crescere e imparare molto".