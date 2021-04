Shevchenko e l’addio del 2006: “Lasciare il Milan non è stato un errore”

Andrij Shevchenko, commissario tecnico dell'Ucraina, nell'intervista rilasciata a "7" ha parlato del suo addio al Milan

Andrij Shevchenko, ex attaccante del Milan, ora commissario tecnico dell'Ucraina, ha rilasciato una bellissima intervista a "7". Shevchenko ha parlato anche del suo addio al Milan nel 2006: "Galliani e Berlusconi provarono a tenermi in ogni modo. Milano era casa mia, ancora oggi sento un legame fortissimo con la città, anche se vivo lontano. Ma io avevo scelto, erano tre anni che Roman Abramovicˇ mi corteggiava. Avevo trent'anni, era il momento giusto per fare una nuova esperienza. Mi sono perso la rivincita con il Liverpool. E al Chelsea non è andata bene, troppi problemi fisici. Ma non è stato un errore".