Shevchenko: “C’è tanto di Maldini nella rinascita del Milan”

Andrij Shevchenko, ex attaccante del Milan, ha rilasciato un'intervista a Tuttosport. Shevchenko ha parlato anche di Paolo Maldini, direttore dell'area tecnica rossonera: "Non sono sorpreso. Il Milan primo non mi stupisce perchè è diventato una squadra vera. può essere l'anno buono per lo scudetto. I rossoneri quando c'è da soffrire, soffrono. E quando c'è da giocare bene, sono belli da vedere. E' un Milan dinamico, che attacca bene gli spazi e ha un notevole equilibrio. C'è tanto di Maldini in questa escalation rossonera. Il progetto, cresciuto anno dopo anno, è la dimostrazione che nel calcio serve sempre pazienza".