Serie C – Marani: “Discuteremo della proposta del Salary Cap”

Vedremo altre formazioni Under23?

"Riguardo a questo argomento, voglio sottolineare l’enorme disponibilità mostrata dalle nostre squadre nell'iscrivere due nuove formazioni in quasi due anni. So che ci sono altri club interessati a partecipare. Tuttavia, è necessario considerare l'aspetto pratico: bisogna che ci sia uno spazio disponibile, ossia una squadra di C che non soddisfi i requisiti per l'iscrizione. Altrimenti, non è possibile procedere, poiché, a mio avviso, c'è una priorità per le squadre di Serie D".