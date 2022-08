Serie A, Zeman: “Sette sorelle? Il Milan è quella che mi convince di più”

Zdenek Zeman, ex allenatore del Foggia, ha parlato delle sette sorelle in Serie A, affermando che, tra queste, il Milan è la squadra che lo convince di più

Zdenek Zeman , ex allenatore del Foggia, ha parlato delle sette sorelle in Serie A, affermando che, tra queste, il Milan è la squadra che lo convince di più. Da esteta del calcio quale si è sempre professato, il boemo sottolinea come i rossoneri abbiano vinto giocando meglio di tutti. Anche senza Zlatan Ibrahimovic , che ha giocato poco e niente. Queste le dichiarazioni rilasciate a 'Libero'.

"Il PSG, non vince la Champions perché Neymar e Mbappè pensano solo a divertirsi. In Italia, invece, noto che c'è la tendenza di ricreare un campionato vario con sette sorelle, come una volta: Juve, Inter, Milan, Roma, Lazio, Napoli e Fiorentina. Tra esse mi convince di più il Milan. Ha vinto giocando meglio di tutte anche se Ibra è stato in campo poco o niente. Se ha avuto meriti, li ha evidenziati nello spogliatoio".