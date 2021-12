Serie A, Zazzaroni: “Livello scandaloso quest’anno, spero cambi qualcosa”

Ivan Zazzaroni, direttore del 'Corriere dello Sport', non ha usato mezzi termini per parlare del livello della Serie A di quest'anno

Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'Tutti Convocati': "Livello Serie A scandaloso quest'anno. Juve fatica col Venezia, l'Empoli vince a Napoli, Genoa impresentabile, Cagliari mai visto così debole. Noi vorremmo vendere un grande campionato, ma è difficilissimo. Mi auguro che qualcosa cambi, servono risorse". Le Top News di oggi sul Milan: countdown per Giroud, ecco il preferito per la difesa