Serie A, Vezzali: “Calcio? Non si possono solo invocare aiuti di Stato”

Valentina Vezzali, Sottosegretario allo Sport, ha parlato del tema ristori chiesto a grande voci dai club di Serie A. Queste le dichiarazioni

"Inoltre le società hanno usufruito del 'Decreto Crescita' e di quello degli 'impatriati', oltre alle agevolazioni sulle imposte. Lo sport, e il calcio, non devono però dimenticare come la crisi sia antecedente al Covid. Non si possono solo invocare aiuti di Stato: il Governo e la politica possono spingere sull'acceleratore, ma per un reale cambio di passo, c'è bisogno che anche il calcio cominci a correre".