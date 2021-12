Serie A, Sconcerti sullo scudetto: “Inter decisamente più forte di tutti”

Il noto opinionista Mario Sconcerti ha parlato della corsa scudetto in Serie A. Nessun dubbio: l'Inter è decisamente la più forte di tutte

Il noto opinionista Mario Sconcerti ha parlato della corsa scudetto in Serie A. Nessun dubbio: l'Inter è decisamente la più forte di tutte. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'TMW Radio': "Ci sono quattro squadre davanti, c'è da decifrare la condizione di queste. Momenti di calo capitano a tutti. Sono capitati al Milan, al Napoli, all'Atalanta. L'Inter è decisamente la più forte, ma non si capisce come non stacchi l'Atalanta". Le Top News di oggi sul Milan: countdown per Giroud, ecco il preferito per la difesa