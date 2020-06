Serie A – Sacchi: “Il caldo sarà un problema. Ecco chi ne risentirà di più”

SERIE A NEWS – Arrigo Sacchi, ex tecnico del Milan, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport, dove ha parlato della ripresa della Serie A e della questione alte temperature durante le partite, in particolare quelle del pomeriggio.

Sacchi ha dichiarato: “Il periodo di preparazione sarà fondamentale. Le squadre che si troveranno meglio saranno quelle che avranno messo più benzina nei muscoli. Chi ha un gioco più dispendioso, potrebbe essere svantaggiato. Penso ad esempio all’Atalanta di Gian Piero Gasperini”.

