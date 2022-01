Serie A, la preoccupazione di Marotta: “Calcio italiano a rischio default”

Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, si è detto più che preoccupato per il sistema Serie A, sempre più a rischio default

Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, si è detto più che preoccupato per il sistema Serie A, sempre più a rischio default. Queste le dichiarazioni ai microfoni del 'Sole 24 Ore': "La Serie A e più in generale il calcio italiano sono a rischio default. Questa cosa il Governo e le istituzioni politiche non possono più ignorarla. È un sistema sull'orlo del baratro, che aveva certamente squilibri già prima del Covid, ma che non ha ricevuto praticamente nulla in questi due anni di pandemia. I margini di resistenza si sono assottigliati al minimo".