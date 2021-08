Serie A, Marelli sugli arbitri: “Con Rocchi vedremo tanti giovani”

L'ex arbitro Luca Marelli ha parlato di Gianluca Rocchi e delle sue possibili designazioni per le prime giornate del campionato di Serie A

L'ex arbitro Luca Marelli ha parlato di Gianluca Rocchi e delle sue possibili designazioni per le prime giornate del campionato di Serie A. Queste le sue parole, ai microfoni di 'Tutti Convocati' su Radio24: "La prossima stagione arbitrale? C'è Rocchi designatore nuovo. Penso che nelle prime giornate vedremo tanti giovani, già in Coppa Italia hanno esordito ragazzi nuovi". Adli, Florenzi e non solo: ecco le top news di oggi sul mercato del Milan.