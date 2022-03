Serie A, Hernanes sulla corsa scudetto: “Sarà lotta a quattro”

Hernanes, ex centrocampista di Inter e Juventus tra le altre, ha parlato della lotta scudetto in Serie A. Questa la sua opinione

Hernanes, ex centrocampista di Inter e Juventus tra le altre, ha parlato della lotta scudetto in Serie A. Il brasiliano ha citato Milan, Napoli e Inter, ma invita a non sottovalutare la Juventus, club in cui ha giocato e di cui conosce la mentalità. Queste le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di 'ItaSportPress'.