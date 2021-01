Serie A, Gravina: “Playoff? E’ una possibilità” | Calcio News

Ultime Notizie Serie A News: le parole di Gravina

CALCIO NEWS – Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport. Gravina ha parlato della possibilità di inserire i playoff in Serie A.

"Playoff in caso di una nuova ondata del coronavirus? La legge attribuisce alla Federazione il potere di modificare in corso la formula del torneo. Ma speriamo di non doverne fare uso. Mi dico che non accadrà. Siamo già passati nell'occhio del ciclone. Rispettando il protocollo, molte società hanno continuato a giocare in sicurezza e con responsabilità. Solo una partita è stata rinviata. Mi pare un bilancio positivo da difendere".