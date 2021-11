Serie A, Capello: “Sorpreso dal Milan. Il Napoli era già forte con Gattuso”

Fabio Capello, ex allenatore del Milan, ha parlato della lotta scudetto nell'intervista rilasciata al quotidiano "Il Mattino"

Fabio Capello, ex allenatore del Milan, ha rilasciato un'intervista ai microfoni del quotidiano Il Mattino. Capello ha parlato della lotta scudetto: "Io in estate ero stato chiaro: se De Laurentiis non vende Koulibaly o qualcuno dei suoi big è una delle grandi favorite per lo scudetto. Ora facile a dirsi vedendo come si muovono gli azzurri in campo, vedendo la continuità dei loro risultati e la personalità con cui giocano, ma la squadra era forte, lo era anche con Gattuso. Per il Milan, invece, perdere Donnarumma e Calhanoglu poteva essere un brutto colpo psicologico da superare. E invece la dirigenza si è mossa bene e ha trovato dei validi sostituti. Sorpreso dal Milan. Napoli da Scudetto, era già forte con Gattuso". Intanto segui con noi il live di Milan-Porto