Serie A, Calaiò: “Lotta scudetto falsata, era giusta la contemporaneità”

L'ex attaccante Emanuele Calaiò ha parlato della lotta scudetto e salvezza in Serie A, puntando il dito contro la mancata contemporaneità delle ultime due partite. Il calendario, così com'è, a suo avviso, non garantisce la giusta correttezza e falsa un po' il tutto. Queste le dichiarazioni rilasciate al 'Secolo XIX'

Come vede la lotta salvezza? “Tra Salernitana, Cagliari e Genoa quella che ha le percentuali maggiori di salvarsi in questo momento è la Salernitana. Ma nel calcio può succedere di tutto. Il campionato di B ce lo insegna: tutti si aspettavano che il Monza vincesse a Perugia e invece ha perso. Alla fine, l’ha spuntata la Cremonese.”

Non era più giusto che le ultime gare si svolgessero in contemporanea? "Sì. Penso che la lotta salvezza e quella per lo scudetto siano un po' falsate. Le ultime due, tre partite di A dovrebbero giocarsi in contemporanea".