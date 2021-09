Serie A, Altobelli: “Il Milan non sarà più una sorpresa, si è consolidato”

L'ex calciatore Alessandro 'Spillo' Altobelli ha parlato delle gerarchie in questa Serie A. Inter favorita, Milan un gradino sotto

L'ex calciatore Alessandro 'Spillo' Altobelli ha parlato delle gerarchie in questa Serie A. Inter favorita, Milan un gradino sotto. Queste le dichiarazioni ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport': "La favorita? L'Inter. Perché ha fatto un ottimo mercato e ha mantenuto l'ossatura dello scorso anno. In fondo guardo alle altre e vedo che il Milan si è consolidato e non sarà più una sorpresa, ma rimane un gradino sotto. Mentre la Juve non ha nessuno che possa colmare il vuoto lasciato da Ronaldo. Chi li segna quei 35 gol a stagione?".