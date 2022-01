Seria A, Ancelotti sulla lotta scudetto: “Inter favorita per il bis”

Carlo Ancelotti, ex allenatore del Milan, ha parlato di un'Inter favorita per il secondo scudetto consecutivo. Queste le dichiarazioni

Carlo Ancelotti, ex allenatore del Milan, ha parlato di un'Inter favorita per il secondo scudetto consecutivo. Queste le dichiarazioni ai microfoni de 'Il Messaggero': "L'Inter è la favorita per concedere il bis in campionato e ha superato la fase eliminatoria di Champions: Inzaghi è in gamba. Le partenze di Lukaku e Hakimi sono state superate senza problemi. Mourinho alla Roma? Grande personaggio, grande allenatore, uomo schietto. Mou mi piace. La Roma è in buone mani. La Lazio ha puntato su Maurizio Sarri? Ottima scelta. E' il profilo giusto per avviare un nuovo progetto dopo gli anni di Simone Inzaghi". Il Milan comunica la positività di un calciatore: la nota del club