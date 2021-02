Serena: “Spezia-Milan sarà una partita da vedere” | Serie A News

Serena: “Lo Spezia se la giocherà con il Milan”

Intervenuto a TuttoMercatoWeb.com, Michele Serena ha detto la sua sulla prossima partita che vedrà lo Spezia impegnato contro il Milan. "Italiano se l'è sempre giocata contro tutti e penso che non faccia il discorso che non c'è nulla da perdere. Se la giocherà con il Milan così come ha già fatto con il Napoli o con la Roma in Coppa Italia. Sabato sera sarà una partita da vedere".