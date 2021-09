Serafini: “Non c’è stata partita, il Milan ha messo sotto la Lazio” | News

Luca Serafini, noto giornalista di fede rossonera, ha espresso il suo pensiero riguardo il match vinto dal Milan contro la Lazio

Intervenuto ai microfoni di 'Milan Tv' al termine del match contro la Lazio, Luca Serafini ha analizzato la partita vinta dai rossoneri per 2-0. Queste le parole del giornalista. "Non c’è stata partita, ha giocato il Milan e ha messo sotto la Lazio. È stato un Milan intensissimo per 90 minuti. Pensavo che il clima incidesse su un calo fisico, ma ad esempio Tonali e Rebic hanno corso per 90 minuti a perdifiato. L’unico difetto è stato essere arrivati al 40esimo sullo 0-0. Poi c’è stato il bellissimo gol di Leao e il rigore sbagliato di Kessie. Temevo un ritorno della Lazio nel secondo tempo ma non c’è stata chance". Ecco le top news di oggi sul Milan: le parole di Shevchenko, Scaroni e non solo.