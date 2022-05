Serafini: “Il Milan gioca meglio con Rebic centravanti. Ecco perché”

Il noto giornalista Luca Serafini non ha dubbi: il Milan gioca meglio c'è Ante Rebic a giocare da centravanti. Queste le dichiarazioni

"In questi due anni e mezzo di Pioli ha espresso il suo gioco migliore quando il centravanti lo ha fatto Rebic. Questo perché nel Milan il centravanti classico fa fatica perché deve partecipare alla costruzione dell'azione. Il croato è mancato tanto in questa stagione. Giroud si sbatte tanto e ha fatto a sportellate con tutti a Verona, ma quando il Diavolo ha messo le mani sulla partita ha fatto più fatica. Il Milan fa un gioco particolare che però gli ha permesso di passare dal 5-0 di Bergamo a giocarsi lo scudetto fino alla fine. Il ruolo del centravanti al Milan non è semplice".