Serafini: “Il Milan deve ritrovare fiducia anche in campionato”

Intervistato dai microfoni di Milan Tv, Luca Serafini ha parlato della stagione dei rossoneri e di una fiducia da ritrovare anche in campionato, magari proprio contro il Lecce : " Il Milan in quel periodo perdeva contro tutti. Il Lecce giocò una partita da sbranare l'avversario poi il Milan in qualche modo riuscì a pareggiarla. Oggi la musica è diversa, per il cammino del Lecce e per la voglia di rivalsa dei rossoneri. Il campionato è più importante della Champions League".

Infine, Serafini ha concluso parlando anche di Mike Maignan: "Maignan è un giocatore di calcio che gioca benissimo anche in porta. E’ fantastico con i piedi, per lettura tattica, per carisma e per come si comporta con la palla quando comanda la difesa. Credo che in questo momento sia più forte di Courtois, il secondo portiere più forte del mondo al momento. Mike è fondamentale per il Milan". Ecco come e dove vedere Milan-Lecce in tv o in diretta streaming >>>