Serafini: “Il Milan non è squadra perfetta, ma mentalmente è la più forte”

Luca Serafini ha parlato del carattere del Milan sotto la gestione di Stefano Pioli. In questi due ultimi anni i rossoneri hanno subìto diversi ceffoni, ma si sono sempre rialzati. Nessun dubbio per il giornalista rossonero: mentalmente nessuno è più forte. Queste le dichiarazioni nel suo intervento su 'Sky Sport'.

"Il Milan, in questi due anni, si è sempre rialzato. Più ha preso ceffoni e più la volta dopo ha dato una grande dimostrazione di avere una grande forza mentale. Tutto è nato probabilmente da quel 5-0 di Bergamo e anche dal lavoro di Pioli, il suo Milan sa sempre rialzarsi subito dopo qualche passo falso. Non è un caso che nella classifica degli scontri diretti tra le prime della classifica il Milan ha più punti di tutti. I rossoneri hanno sempre dato il meglio quando di fronte ha avuto gli ostacoli più alti. Il Milan non è una squadra perfetta, ma mentalmente è la più forte. Le ultime partite le ha vinte più con la testa che con i piedi, anche se va detto che Pioli ha avuto delle intuizioni tattiche molto interessanti e decisive".