Serafini: ‘Magari vince lo stesso l’Inter, ma intanto dammi il gol di Bennacer’

Luca Serafini, noto giornalista di fede rossonera, ha rilasciato delle dichiarazioni sul Milan tra campo e cambio di proprietà

Enrico Ianuario

Intervenuto nel canale 'YouTube' di Carlo Pellegatti, Luca Serafini ha rilasciato delle dichiarazioni sul Milan.

Sul gol annullato a Bennacer: "Non so se avremmo pareggiato se avessero convalidato il gol di Bennacer, ma intanto dammelo. So che nel secondo tempo il Milan dominava, con tutti i suoi limiti che conosciamo. Mancano 25 minuti, sei 2-1 e la questione psicologica è ribaltata. Poi magari vince lo stesso l'Inter ma intanto dammi il 2-1 al 65'. Sul primo tempo non c'è niente da dire: una squadra che attacca e sbaglia cinque palloni da gol, l'altra hanno due azioni e fanno due gol, questo è il calcio e si incassa".

Sul possibile cambio di proprietà: "Sul cambio di proprietà leggo ma non so molto. La mia considerazione è che il Milan sembra essere la prima azienda italiana per conti a posto: sicuramente è la prima del calcio e questo è già un risultato eclatante. Alla gestione finanziaria, il fondo Elliott ha fatto seguire pure un risultato sportivo eclatante grazie anche a Maldini e Massara. Evidentemente è stato creato un brand interessante e che fa gola a molti, c'è la possibilità di uno stadio di proprietà: penso che chiunque si avvicini al Milan ne debba conoscere storia, ambizioni e debba rispettare risultati finanziari e sportivi. Non ho dubbi che un colosso come quello che è in trattativa con Elliott voglia mantenere e migliorare ciò che è stato fatto".

Sul campionato: "Nessuna delle tre squadre di testa è stata perfetta: l'Inter vincerebbe uno Scudetto dopo aver fatto 7 punti in 7 partite e credo non sia mai successo. Il Milan vincerebbe uno Scudetto dopo aver perso punti con tutte le ultime in classifica. Il Napoli, ha perso molto in casa". Milan, le top news di oggi: esclusiva Bellinazzo, novità Ibra e Rebic.

