Serafini: “Il Milan ha in casa un grande giocatore: Tomori” | News

Le ultime notizie sul Milan. Luca Serafini, noto giornalista e tifoso del Milan, ha espresso il suo pensiero riguardo Fikayo Tomori

Luca Serafini, noto giornalista e tifoso rossonero, ha parlato di Tomori ai microfoni di Milan TV al termine del match tra la Fiorentina e la squadra di Pioli. "Abbiamo in casa un grande giocatore: Tomori. Siamo stati molto fortunati che Tuchel sia arrivato a cose fatte dopo Lampard. I tifosi del Chelsea sono insorti per la sua partenza. Se volete faccio una colletta per aiutare la società a confermarlo". Intanto Ibrahimovic ha parlato dal ritiro della nazionale: occhio alle dichiarazioni sul futuro