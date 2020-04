Segre: “I miei idoli Kakà e Beckham. Che emozione entrare a San Siro..”

NEWS MILAN – Il centrocampista del Chievo Verona Jacopo Segre si è raccontato in una lunga intervista sul canale Instagram del noto collega Nicolò Schira. Ecco le principali dichiarazioni del classe 1997.

UNIVERSITÀ – “Sto trascorrendo le giornate di quarantena a Verona con la mia ragazza Alessia. Sono settimane complicate: dopo la colazione studio perché sfrutto il tempo per portarmi avanti con gli esami universitari in vista della sessione di maggio. Media voti? 26-27, ho dato già 7 esami”.

TEMPO LIBERO – “Ho scaricato Disney Plus e mi immergo nei cartoni e in Star Wars in attesa che esca la nuova serie della Casa di Carta”.

MILAN – “Fin da piccolo la passione per il calcio è stato fortissima. Giocavo ai videogiochi e all’oratorio e subito mi sono dedicato al pallone. La prima squadra è stata la Masseroni Milano che era affiliata al Milan. Sono stato lì dai 5 ai 7 anni. Mi volevano Atalanta e Milan, ma ho scelto i rossoneri. Ho fatto tutta la trafila fino alla Primavera, allenandomi anche diverse volte con la Prima Squadra quando c’era Pippo Inzaghi allenatore. Da bambino facevo il raccattapalle a San Siro: che emozione entrare in campo con tutti quei campioni e 80mila persone. La settimana di Juve-Milan nel 2014/15 ho sperato nella convocazione: c’erano tanti infortunati e mi ero allenato tutta la settimana con la prima squadra. C’erano giocatori importanti come De Jong che mi davano consigli e tenevano d’occhio”.

TORINO – “Dire addio al Milan fu una scelta difficile, ma il Torino rappresentava una occasione importante. C’era un progetto importante su di me, l’anno scorso mi hanno rinnovato il contratto. L’anno prossimo spero di tornare in granata e giocarmi le mie chance in Serie A. Il sogno è quello di giocare nella massima serie con il Toro. Da qui a fine stagione penso solo al Chievo, dopodiché penserò al Torino. Dopo due anni di B spero mi venga data una occasione in A. Sarebbe un sogno giocare allo stadio Olimpico in maglia granata”.

IDOLO – “Kakà, ho anche la maglia autografa in camera, e anche Beckham”.

BECKHAM – L’ho incrociato una volta all’Armani e l’ho avvicinato e sono riuscito a parlarci due minuti in inglese. È stato emozionante, sono diventato una mummia davanti a lui. Gli ho chiesto una foto ricordo, è stato bello conoscere uno dei propri idoli d’infanzia”.

COMPAGNO PIÙ FORTE – “Ho giocato tanti anni nel Settore Giovanile con Manuel Locatelli. Nonostante avesse un anno in meno di me, aveva eleganza e un passo mentale superiori a tutti. Diventerà un centrocampista molto forte e da top team. Non a caso già si legge che lo cercano Inter e Juve”.

AVVERSARI – “Mi ha impressionato Nicolas Viola del Benevento”.

FAMIGLIA– “Abbiamo un rapporto spettacolare. Mio padre viene sempre a tutte le partite e mi ha seguito ovunque. Poi c’è la piccola di casa Vittoria, mia mamma e mio fratello. Sono loro il mio punto di riferimento”.

PIACENZA– “Primo anno nei professionisti è stato duro all’inizio. Dopo un paio di mesi di ambientamento sono riuscito a conquistarmi il posto, maturando una esperienza importante in C”.

VENEZIA – “L’ho scelta soprattutto perché c’era un allenatore come Stefano Vecchi che mi conosceva già dalle giovanili: ci eravamo affrontati tante volte nei derby. Vecchi è molto bravo a insegnare i movimenti sul campo, con lui si lavora ad altissima intensità. Zenga invece insieme a Benny Carbone mi hanno insegnato tanto, trasferendomi la loro grande esperienza sotto forma di consigli. Infine è arrivato Cosmi che è un grande motivatore, cercava di trasmetterci il suo carisma e la sua grinta”.

GOL PIÙ BELLO – “Quello l’anno scorso in ritiro pre-campionato, il missile dalla distanza contro la Fiorentina. È stato un bel gol così come quello segnato col Venezia contro il Padova da fuori area”.

CUCINA– “Me la cavo bene tra i fornelli. Piatto preferito? Carbonara e cotoletta. Ogni tanto provo a fare qualche dolce light”.

IZZO – “‘Mi sono allenato tante volte con la prima squadra del Toro e ho un rapporto speciale con Armando Izzo. Ho avuto un impatto positivo con tutti, un gruppo di ragazzi sani oltre che grandi giocatori. Ho legato molto anche con Lollo De Silvestri, Baselli, Lukic e Meite. Spero di ritrovarli presto. Ci sentiamo spesso e tuttora mi stanno dando tanti consigli”.

CHIEVO – “È stata una estate movimentata e c’erano 6-7 richieste in B, ma ho scelto il Chievo per il blasone del club. Poi mi aveva fatto anche un’ottima impressione mister Marcolini che mi conosceva dai tempi del Torino. È stata una scelta giusta per prendere la rincorsa per arrivare in A. Spero di farcela col Chievo, qualora dovessimo tornare a giocare”.

DICKMANN – “Abbiamo un bel rapporto. Ci siamo legati molto. Gli faccio pagare sempre gli aperitivi? All’inizio era così…”.

NUMERO – “L’8 è il numero che preferisco. Se c’è cerco sempre di prenderlo”.

DIFETTO – “Sono un po’ permaloso…”.

TATUAGGI – “Mi piacciono molto. Ne ho due: una stretta di mano che rappresenta la fratellanza e uno per mia madre. Il prossimo sarà per mio papà”.

COMPAGNO PIÙ CASINISTA – “Ho sempre beccato spogliatoi divertenti. Con Alejandro Rodriguez e Davide Brivio ridevamo tanto. A Venezia invece Giuseppe Zampano: mi faceva morire dal ridere”.

RIGIONE – “Miky con quei capelli come fa a dire che è il più bello spogliatoio. Ormai non ha più capelli in testa…”. Intanto, oggi Montella ha dichiarato come in passato avrebbe potuto portare al Milan Papu Gomez!

