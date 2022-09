Seedorf: “Le mie richieste? Le talpe di Milanello mi hanno danneggiato”

Sulle talpe di Milanello che spifferavano le sue richieste e se l'hanno danneggiato: "Sicuramente mi hanno danneggiato. Ciò che esce fuori sui giornali ha un effetto. Partendo da chi mi ha invitato, i giornalisti hanno responsabilità quando scrivono certe cose. A volte si prendere troppo con leggerezza che effetto fa sulla persona. Mi piacciono tanto le uova strapazzate, ma non era vero che le imponevo. C'erano intenzioni dietro. La cosa della panchina rialzata, dovete spiegarmi se siete in panchina allo stesso livello cosa vedete dall'altra parte. Era una cosa logica. Spesso gli allenatori stanno in piedi, ma perché devo stare in piedi, metti la panchina in alto. Non è una novità. In Inghilterra sono rialzati. Nel rugby in tribuna. Vedo meglio e non c'è bisogno di urlare. Nel calcio siamo indietro rispetto ad altri sport. Ora c'è qualcuno in tribuna che dà indicazioni all'allenatore. Sarebbe meglio al contrario. L'allenatore sa cosa deve vedere. Il concetto era che si deve vedere meglio, non posso perdermi pezzi. La cosa però l'hanno fatta dopo. La panchina a San Siro ora è rialzata".