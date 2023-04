Seedorf all’intervallo di Milan-Napoli: “Leao non dovrebbe fare questi gesti”

Intervenuto su Prime Video all'intervallo del match valido per l'andata dei quarti di Champions League tra Milan e Napoli , Clarence Seedorf ha parlato di Rafael Leao . Il portoghese, infatti, subito dopo aver fallito una grossa occasione da goal per i rossoneri, si è avvicinato alla bandierina del calcio d'angolo per poi romperla con un calcio.

L'ex centrocampista rossonero ha commentato così: "Rafa non dovrebbe fare questi gesti, ma a parte tutto non capisco come una bandierina possa rompersi in questo modo". Nonostante tutto, Leao ha avuto modo di redimersi dal gesto con l'assist valso per il goal di Ismael Bennacer che ha aperto le marcarture.