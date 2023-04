Seedorf: “L’arbitro ha sbagliato ma c’è equilibrio tra Milan e Napoli”

Intervistato dai microfoni di Prime Video subito dopo la conclusione del match d'andata tra Milan e Napoli, Clarence Seedorf ha parlato della prestazione di Brahim Diaz e Leao: "Questo è ciò che ci si aspetta da giocatori così, saltare l'uomo, il centrocampo del Napoli in questo caso, così come la palla di Leao per il goal di Bennacer. Saltare l'uomo fa la differenza, sono giocatori che si prendono queste responsabilità. Ogni volta che succede qualcosa di speciale è perché uno di questi giocatori ha saltato l'uomo e si crea superiorità numerica".