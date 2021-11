Seedorf: “Milan, Maldini è la tua fortuna. Ecco cosa ha portato”

Clarence Seedorf, ex giocatore del Milan, ha parlato del lavoro da dirigente di Paolo Maldini. Queste le dichiarazioni

Clarence Seedorf, ex giocatore del Milan, ha parlato del lavoro da dirigente di Paolo Maldini. Queste le dichiarazioni ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport': "Sorpreso da Maldini? No, perché quello che io posso dire da esterno, Paolo lo ripeterà tutti i giorni all'interno. Nessuno meglio di lui conosce il club e cosa manca per un prossimo step: è una fortuna per il Milan che ci sia. Ha portato solidità e chiarezza, adeguerà la sua strategia in base alle necessità ma identità, filosofia e ambizioni alla base non cambieranno".